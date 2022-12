Deux nouvelles fonctionnalités s’inspirant de BeReal bientôt sur Instagram ?

Deux nouvelles fonctionnalités, s'inspirant de l'application BeReal, pourraient bien voir le jour sur Instagram.

BeReal a remporté le prix de l'application de l'année sur les plateformes de médias sociaux et les boutiques en ligne de Google et Apple. Cette application prône un retour vers la réalité, la sincérité, l'authenticité avec, notamment, une image prise sur la vif à un moment précis de la journée. Pas possible de prendre 15 photos et de ne poster que la plus belle.

Une idée qui a beaucoup plus à TikTok qui a récemment lancé son "TikTok Now" qui se base sur le même principe. Et c'est aujourd'hui au tour d’Instagram de suivre cette tendance (qui ne durera peut-être pas) en développant deux nouvelles fonctionnalités.

Roll Call

Cette fonctionnalité, comme l'explique socialmediatoday, n'est présente que dans les conversations privées (ou groupes) où quelqu'un peut demander aux autres participants de poster une photo ou une vidéo de ce qu'ils sont en train de faire (donc en direct) endéans 5 minutes.