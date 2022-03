Deux nouvelles façades rénovées rue des Brasseurs à Namur

Une subvention de 120.000 euros vient d’être accordée pour la restauration des façades de la maison située rue des Brasseurs 107 à Namur ainsi que de la porte de Sambre située juste à côté. Cette habitation bourgeoise avait été construite au 16° siècle à la demande de Godefroid Gaiffier, drapier et bourgmestre de Namur.

Cette maison classée comme monument, sera transformée en trois logements et un rez-de-chaussée commercial. La porte voisine, dite de Sambre, sera-elle nettoyée et rejointoyée.

Ces travaux s’inscrivent à la suite des restaurations entamées il y a deux ans de plusieurs maisons situées dans cette rue du vieux Namur. Un montant de 450.000 euros avait déjà été octroyé par le gouvernement de Wallonie dans le but de remplacer les menuiseries extérieures de ces maisons transformées en logements sociaux.