Hannah O’Neill, 30 ans, fait désormais partie de la poignée de danseurs étrangers qui ont accédé au titre d’étoile, comme récemment la Sud-Coréenne Sae Eun Park. Formée à Tokyo et surtout à Auckland (Nouvelle-Zélande) où elle a grandi, elle est la fille d’un ex-joueur de rugby néo-zélandais et d’une mère japonaise passionnée de ballet. Elle a eu pour professeure Marilyn Rowe, qui a travaillé avec Rudolf Noureev. Elle a raflé les plus prestigieux prix internationaux de danse (Lausanne, le Youth American Grand Prix) avant d’entrer à l’Opéra comme surnuméraire à 18 ans, sans parler un mot de français.