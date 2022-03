Deux nouvelles centrales nucléaires à l’avenir aux Pays-Bas et un risque nucléaire toujours présent en Belgique après 2025

Si, la Belgique compte fermer toutes ses centrales nucléaires à l’horizon 2025. Il n’en va pas de même pour ses voisins, les Pays-Bas et la France.

Aux Pays-Bas, non seulement, il n’est pas question de tourner la page du nucléaire, mais la nouvelle coalition menée par le Premier ministre Mark Rutte, rassemblant les partis de centre droit CDA et VVD, les conservateurs de Christen Unie et le centre gauche de D66, a décidé de construire deux nouvelles centrales nucléaires. Au départ, il s’agissait même d’en construire au moins huit.