Deux nouveaux épisodes de “Crimes parfaits” avec Isabelle Gélinas

Emilie Sagnol, palefrenière dans un haras, sabote la selle de Tom Ricard pour lui faire perdre un prestigieux concours de saut. Mais le champion se coince le pied dans l’étrier et, traîné par sa monture sur plus de deux cents mètres, succombe à ses blessures. Acculée, Émilie sème des indices au fil de l’enquête pour faire accuser son collègue Gérald. Un subterfuge qui, loin de l’innocenter, permettra à Agnès et Thibaud de résoudre cet homicide involontaire presque parfait.

Robert Lelièvre, médecin obstétricien, est retrouvé mort au bord de sa piscine, le crâne défoncé par une tortue tombée du ciel. Agnès et Thibaud sont appelés sur les lieux pour y voir clair dans cette mort plus qu’étrange. Lelièvre formait un trouple avec deux femmes, Aurèlie Cotentin, zoologue et auteure d’ouvrages de vulgarisation à succès sur la nature, et Sabine, ornithologue, toutes deux travaillant au parc du Mercantour. Agnès et Thibaud vont découvrir qu’Aurélie a voulu se venger d’un avortement imposé par Robert. Vengeance à deux bandes : tuer l’un en faisant " veuve " l’autre et surtout orphelin leur enfant à naître…