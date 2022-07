Deux nouveaux chantiers débutent aujourd'hui sur le Ring de Bruxelles

Bruxelles Mobilité profite des mois d'été plus calmes pour réaliser d'importants travaux notamment sur le Ring extérieur à hauteur de Erasme. Les travaux d'entretien et de rénovation entraîneront une perturbation du trafic sur la E19 dans le sens Mons-Charleroi.

Après les travaux d'asphaltage, Bruxelles Mobilité rénovera un joint de dilatation sur le viaduc 25 du Ring, qui passe au-dessus de la chaussée de Lennik. Cette opération comprend le démantèlement du joint de dilatation existant, l'enlèvement du béton excédentaire et endommagé, la pose d'un nouveau joint de dilatation, l'application d'une imperméabilisation et, enfin, l'asphaltage de la zone réparée. Ces travaux débuteront le 11 juillet et dureront six semaines.

Impact sur la circulation à partir du 11 juillet :

- E19 direction Mons / Charleroi :

Circulation sur 2 bandes

Sortie 16, Sint-Pieters-Leeuw, accessible

Sortie 17, Bruxelles-Centre, accessible

- Depuis Erasme pour monter sur R0/E19