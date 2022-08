Deux nouveaux centres d’accueil pour réfugiés ukrainiens à Molenbeek et Saint-Gilles

Le système d’orientation pour l’accueil des réfugiés ukrainiens en Région de Bruxelles-Capitale a été repensé pour être plus lisible, fiable et inclusif, et deux nouveaux centres d’accueil s’apprêtent à ouvrir, indique vendredi Bruss’Help, coordinateur régional de l’aide.

Ce processus d’orientation, qui entrera en vigueur le 15 août, impliquera à la fois les pouvoirs publics et la communauté ukrainienne.

Son but est de prévenir et d’intervenir face aux risques de décrochage des bénéficiaires de la protection temporaire.

Le dispositif définit dans cette optique un parcours d’aide pour les personnes en sortie de logement ou sans logement afin d’identifier au mieux une solution. Pour compléter ce dispositif, l’ouverture de deux nouveaux centres d’accueil est prévue dans les jours à venir : le centre d’hébergement collectif Sunrise à Molenbeek-Saint-Jean et le centre de l’Esplanade à Saint-Gilles.

Gérés respectivement par la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés avec l’appui de la communauté ukrainienne, et l’organisation communautaire Ukrainian voices, ces centres accueilleront chacun une cinquantaine de bénéficiaires de la protection temporaire dans des logements indépendants.

Il est déjà prévu que trois autres hôtels ouvrent leurs portes dans les semaines qui viennent.