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Ukraine - Україна

У Брюсселі незабаром відкриються два нових центри прийому | Deux nouveaux centres d'accueil à Bruxelles

il y a 2 heuresTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand
Région Bruxelles Capitale

Найближчими днями в Моленбек-Сен-Жан відкриє свої двері центр колективного розміщення "Санрайз". Керуватиме ним платформа громадянської підтримки біженців за підтримки української громади. Ще одна споруда – Centre de l'Esplanade – незабаром прийматиме Українців у Сен-Жілі. Управління цим місцем буде доручено громадській організації "Українські голоси".

Кожен із цих двох центрів розміщуватиме близько п’ятдесяти осіб з тимчасовим захистом в окремих приміщеннях. Найближчими тижнями планується відкрити три готелі.

У Брюсселі органи державної влади знають про поточні житлові проблеми і хочуть покращити прийом українців, щоб максимально уникнути проблем з адаптацією. Було створено цілу систему, яка незабаром буде оприлюднена більш детально. Зокрема, планується курс допомоги, щоб якнайшвидше знайти рішення для людей, які змушені залишити своє помешкання або вже є без житла.

 

Deux nouveaux centres d'accueil s'apprêtent à ouvrir à Bruxelles

Dans les jours à venir, le centre d'hébergement collectif " Sunrise " ouvrira ses portes à Molenbeek-Saint-Jean. Il sera géré par la Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés, avec l'appui de la communauté ukrainienne. Une autre structure, le Centre de l'Esplanade, accueillera bientôt des Ukrainiens à Saint-Gilles. La gestion de ce lieu sera confiée à l'organisation communautaire Ukrainian voices.

Ces deux centres hébergeront chacun une cinquantaine de bénéficiaires de la protection temporaire, et dans des logements indépendants. Trois hôtels supplémentaires, dédiés à l'accueil des Ukrainiens, doivent également ouvrir leurs portes dans les semaines qui viennent.

A Bruxelles, les pouvoirs publics et le milieu associatif sont conscients des problèmes de logement actuels. Ils veulent améliorer l'accueil des Ukrainiens et éviter au maximum les risques de " décrochage ". Tout un dispositif vient d'être mis en place dans ce sens, et sera bientôt dévoilé plus en détails. Un parcours d'aide est notamment prévu, afin de trouver le plus vite possible une solution aux personnes qui doivent quitter leur logement, ou sont déjà sans domicile.

 

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