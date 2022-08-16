У Брюсселі незабаром відкриються два нових центри прийому | Deux nouveaux centres d'accueil à Bruxelles

Найближчими днями в Моленбек-Сен-Жан відкриє свої двері центр колективного розміщення "Санрайз". Керуватиме ним платформа громадянської підтримки біженців за підтримки української громади. Ще одна споруда – Centre de l'Esplanade – незабаром прийматиме Українців у Сен-Жілі. Управління цим місцем буде доручено громадській організації "Українські голоси".

Кожен із цих двох центрів розміщуватиме близько п’ятдесяти осіб з тимчасовим захистом в окремих приміщеннях. Найближчими тижнями планується відкрити три готелі.

У Брюсселі органи державної влади знають про поточні житлові проблеми і хочуть покращити прийом українців, щоб максимально уникнути проблем з адаптацією. Було створено цілу систему, яка незабаром буде оприлюднена більш детально. Зокрема, планується курс допомоги, щоб якнайшвидше знайти рішення для людей, які змушені залишити своє помешкання або вже є без житла.