Deux nouveaux cas de "variole du singe" repérés au Royaume-Uni

Les premiers symptômes de la variole du singe comprennent de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des maux de dos, des ganglions lymphatiques enflés, des frissons et de l'épuisement.

Une éruption cutanée peut se développer, qui change et passe par différentes étapes avant de former finalement une croûte, qui tombe plus tard.

Le premier cas de variole du singe chez un humain a été enregistré en 1970 en République démocratique du Congo et a depuis été détecté dans un certain nombre de pays d'Afrique centrale et occidentale.

La plupart des cas sont signalés en RDC et au Nigeria.