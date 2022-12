Deux musées belges parmi les nommés pour le European Museum of the Year Award 2023

Deux musées belges font partie de la liste des nommés pour le European Museum of the Year Award (EMYA) 2023, ont fait savoir mercredi les organisateurs de l'événement. L'Espace muséal d'Andenne (EMA) et le FeliX Art & Eco Museum à Drogenbos sont en lice avec 31 autres institutions.

Depuis 1977, les noms des lauréats sont divulgués lors d'une cérémonie officielle de remise des prix. Elle se tient dans le cadre d'une conférence annuelle du Forum européen des musées, chapeautée par le Conseil de l'Europe. Le Musée d'histoire de Barcelone (MUHBA) accueillera cette édition 2023, du 3 au 6 mai.

Le FeliX Art & Eco Museum est entouré d'un espace vert de cinq hectares qui appartenait au peintre Félix De Boeck, pionnier de l'art abstrait en Belgique. Entre jardins publics, aire de jeux et ferme pédagogique, les riverains peuvent prendre part à divers projets aussi bien récréatifs qu'éducatifs.

L'Espace muséal d'Andenne se trouve dans le bâtiment remarquable dit "du Phare", qu'il partage avec la bibliothèque locale et l'office du tourisme. À l'intérieur, les visiteurs peuvent admirer les découvertes archéologiques réalisées dans la grotte adjacente de Scladina.

Quatre lieux belges figuraient parmi les nommés de l'édition 2022 : le musée de la Bibliothèque royale de Belgique, le musée de la migration à Molenbeek, le Musée L de Louvain-la-Neuve et le musée de l'Université de Gand.

En 2021, le musée Gruuthuse, situé à Bruges, avait été élu musée le plus accueillant d'Europe.

La liste des 33 nominations est disponible ici.