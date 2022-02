Deux morts lors d’affrontements à la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan

Au moins deux personnes ont été tuées et plusieurs blessées jeudi lors d’affrontements entre les talibans afghans et les forces pakistanaises à la frontière entre les deux pays, a-t-on appris de sources locales et hospitalière.

Les tensions frontalières se sont amplifiées depuis le retour au pouvoir des talibans en août dernier, le Pakistan soupçonnant des groupes de militants anti-gouvernementaux de planifier des attaques depuis l’Afghanistan.

Les talibans nient héberger de tels groupes mais ils sont excédés par la construction en cours par Islamabad d’une clôture le long de la frontière de 2700 kilomètres entre les deux pays, tracée à l’époque coloniale et connue sous le nom de ligne Durand.

Lalai Mama, un habitant de la ville afghane frontalière de Spin Boldak, a déclaré à l’AFP qu’il y avait eu "de violents combats" lors desquels les forces pakistanaises ont utilisé des armes lourdes.

Selon un autre habitant, qui n’a pas souhaité être nommé, deux obus tirés depuis le Pakistan ont touché la lisière de Spin Boldak, provoquant la fuite de nombreux habitants.

Deux personnes ont été tuées et quatre ont été blessées dans les affrontements, a indiqué à l’AFP Niamat Shahzad, médecin à l’hôpital de Kandahar, ville située à une centaine de km de la frontière.

Selon un responsable local de la sécurité, parlant sous couvert d’anonymat, les combats ont fait trois morts et plus d’une douzaine de blessés, dont plusieurs combattants talibans.