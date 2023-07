Deux morts et deux personnes dans un état critique après un accident à Tournai

Un accident de la route s’est déroulé à Beclers (Tournai), dans la nuit de samedi à dimanche. Malgré l’intervention des secours, le bilan est dramatique : deux morts et deux personnes dans un état critique.

Selon le parquet, la vitesse excessive serait à l'origine de cet accident. Le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et s'est encastré dans une tête de pont.

Les jours des personnes blessées ne sont plus en danger. L'une des victimes est touchée au niveau de la colonne vertébrale sans paralysie. L'autre, souffre de plusieurs fractures au niveau du bassin.

"Ce n’est plus une série noire mais un véritable film d’horreur. Hier soir, on m’a informé qu’un accident s’était produit à Beclers impliquant un seul véhicule avec à son bord 4 jeunes personnes. Le bilan est catastrophique : deux jeunes sont décédés et deux autres dont une jeune fille de 13 ans sont blessés. Je présente mes sincères condoléances aux différentes familles. Je suis effondré", a indiqué le bourgmestre de Tournai, sur sa page Facebook.

La veille, Paul-Olivier Delannois avait annoncé la mort d’un adolescent lors du festival de musique "Les gens d’Ere" organisé à Ere, près de Tournai. La cause du décès est naturelle. La semaine dernière, il avait déploré la mort d’une famille entière dans un accident de la route à Marquain. Un couple et ses trois enfants ont péri dans l’accident.