Deux morts à Kiev dans l’attaque la plus importante "depuis le printemps"

Deux personnes sont mortes mercredi matin à la suite d’une attaque "massive" de drones et de missiles sur Kiev, la plus importante "depuis le printemps" selon les autorités militaires de la capitale ukrainienne.

Tôt mercredi, la Russie a également affirmé avoir détruit en mer Noire quatre vedettes rapides qui transportaient au total jusqu’à 50 membres des forces spéciales de l’Ukraine qui, selon les autorités russes, a conduit en territoire russe une multitude d’attaques nocturnes de drones.

"A la suite de la chute de débris dans le district de Shevchenkivskyi de Kiev […] deux personnes sont mortes. Trois autres personnes ont subi des blessures", a indiqué le chef de l’administration militaire de la capitale ukrainienne, Serguiï Popko, sur Telegram, ajoutant que deux personnes avaient été hospitalisées. "Dans un immeuble non résidentiel" du district, "deux hommes ont été retrouvés morts", a pour sa part indiqué le maire de Kiev, Vitali Klitschko, sur le même réseau social. Les autorités civiles et militaires avaient rapporté plus tôt que des débris étaient retombés sur les districts de Shevchenkivskyi et Darnytskyi de Kiev, y provoquant des incendies, et que les services compétents s’étaient rendus sur les lieux.

Kiev n’a pas connu une attaque aussi forte depuis le printemps. L’ennemi a lancé une attaque massive.

"Kiev n’a pas connu une attaque aussi forte depuis le printemps. L’ennemi a lancé une attaque massive", a indiqué Serguiï Popko, expliquant que la Russie a d’abord visé Kiev au moyen de plusieurs groupes de drones provenant de directions différentes, puis que "des missiles" ont été lancés vers la capitale depuis des bombardiers Tu-95MS. "Au total, plus de 20 cibles ennemies ont été détruites" par la défense aérienne ukrainienne, a communiqué Serguiï Popko. Un journaliste de l’AFP avait fait état d’au moins trois explosions entendues dans la capitale ukrainienne vers 05H00 locales (02H00 GMT).

En mai, l’Ukraine avait dit avoir contré "l’attaque de drones la plus importante" sur Kiev "depuis le début de l’invasion" russe, conduite au moyen d’au moins 59 drones. Deux personnes avaient été tuées.