Deux monuments et le maillot arc-en-ciel la même année ? Mathieu van der Poel rejoint une autre légende du 21e siècle

Mathieu van der Poel est un peu plus rentré dans la légende du cyclisme. À 28 ans, le Néerlandais a remporté selon lui la plus grande victoire de sa carrière et rempli l’un des derniers objectifs qu’il s’était fixé.

Ils ne sont que deux coureurs à l’avoir fait au 21e siècle. Avec deux monuments remportés la même année et le titre de champion du monde, le nouveau porteur du maillot arc-en-ciel rejoint une autre pointure du cyclisme en la personne de Tom Boonen.

Si van der Poel s’est imposé cette année sur Milan – San Remo et Parix-Roubais, Tom Boonen avait lui remporté en 2005 le Tour des Flandres et Paris-Roubaix avant de s’imposer au sprint à Madrid devant Alejandro Valverde et Anthony Geslin.

Et pour la petite anecdote, jamais un coureur n’avait remporté la même année Milan – San Remo, Paris-Roubaix et les mondiaux. De quoi encore un peu plus écrire la légende du petit-fils de Raymond Poulidor.