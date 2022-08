Deux mois minimum pour un rendez-vous, beaucoup de patients doivent composer avec la pénurie de dentistes à Mons-Borinage

En Wallonie, le nombre de dentistes varie beaucoup en fonction des villes et des provinces. Cette répartition inégale sur le territoire wallon provoque des pénuries dans certaines villes comme à Mons. Céline Pham travaille au cabinet dentaire de Mons-Nimy, lorsqu’elle et ses collègues ouvrent leurs agendas, ils ressentent l’impact de cette insuffisance de dentistes dans la région : " Ici nous tournons sur huit fauteuils et tous les praticiens ont un agenda rempli à plusieurs mois, plus au moins deux mois d’attente déjà."

Si les patients ont tendance à comprendre ces délais, quand survient la rage de dents la réaction est toute autre. C'est le genre de douleurs qui n'attend pas.