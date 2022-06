Deux mois après sa chute à Liège, Julian Alaphilippe sera au départ des championnats de France

Julian Alaphilippe fait effectuer son retour dans les pelotons à l’occasion du Championnat de France sur route. Deux mois après sa lourde chute à Liège-Bastogne-Liège, le champion du monde sera aligné aux côtés de Rémi Cavagna et Florian Sénéchal, ses équipiers chez Quick Step – Alpha Vinyl.



La course au maillot bleu-blanc-rouge se déroulera à Cholet sur un parcours de 241,7 kilomètres.



Julian Alaphilippe n’a plus disputé la moindre course depuis son abandon lors de la Doyenne. Il y a deux mois, Alaf avait été l’une des principales victimes de l’importante chute collective dans une descente rapide avant d’aborder le Col du Rosier. Bloqué dans le fossé, perclus de douleur, le Français avait reçu le secours de son compatriote Romain Bardet. Le bilan médical était lourd avec "deux côtes cassées, l’omoplate cassée et un hémopneumothorax".