Deux millions de ménages belges paient leur électricité trop cher et un million de ménages leur gaz, selon la CREG

Il est tout à fait autorisé de changer de contrat de fourniture de gaz ou d’électricité à tout moment de l’année, moyennant le respect d’un préavis de quatre semaines.

Toutefois, la fin du printemps et le début de l’été seraient la période où les meilleures affaires sont à réaliser. "La période la plus avantageuse est souvent la période actuelle, en juin-juillet", relève Laurent Jacquet. "C’est à ce moment que les prix sur les bourses de l’électricité et du gaz sont généralement les plus bas", poursuit-il. "Et donc, c’est là qu’on peut avoir les meilleures offres aussi bien pour les prix variables que pour les prix fixes", ajoute-t-il.

De manière générale, les contrats variables sont moins chers que les contrats fixes, car pour un contrat fixe, le fournisseur prend une marge de sécurité.

Les contrats de type "web", en ligne, avec des factures envoyées par e-mail, par exemple, sont aussi moins chers que des contrats classiques.

Enfin, notons que la concurrence entre fournisseurs est toujours réelle, mais qu’elle s’amenuise. Le nombre de fournisseurs, tant en gaz qu’en électricité à tendance à fondre. La crise est passée par là. Les plus petits fournisseurs, les "challengers" qui proposaient souvent les prix les plus bas ont disparu. "En Wallonie, le nombre de fournisseurs a baissé de 44% pour l’électricité et de 33% pour le gaz", constate le directeur de la CREG, Laurent Jacquet. La situation est plus préoccupante à Bruxelles. "Il n’y a plus que trois fournisseurs en électricité et deux en gaz, alors qu’il y a quelques années, on avait le choix entre neuf fournisseurs", note Laurent Jacquet. Mais cela vaut toujours la peine de comparer.