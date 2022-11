Deux milliards de paiements électroniques, nos habitudes de paiements changent

Les Belges ont réglé, durant le mois d’octobre 2022, 81,5% de leurs paiements mobiles en ligne avec Bancontact ou Payconiq, et 18,5% par carte avec un lecteur de carte. "La différence par rapport à la période pré-Covid est énorme : en octobre 2019, la proportion de paiements mobiles en ligne n’était encore que de 55% contre 45% par carte et lecteur de carte", souligne la société de paiements électroniques.

"Dans ces deux milliards de transactions, il y a un milliard de transactions qui se font sans contact avec la carte Bancontact", confirme Nathalie Vandepeute, sans insérer de carte dans le terminal du magasin. Juste en faisant ce qu’on appelle tap and pay en anglais, donc on tapant sa carte contre le terminal, commente la patronne de Bancontact Payconiq Company. En dessous de 50 €, vous ne devez pas non plus rentrer de code PIN.

Et la deuxième grande tendance qu’on voit, ce sont les paiements avec le smartphone, via notre application Payconiq by Bancontact ou via une application bancaire qui a intégré nos produits Bancontact ou Payconiq".

Le code QR est également en train de rentrer dans les habitudes.