Deux mille personnes manifestent à Bruxelles contre le régime iranien

Quelque 2000 personnes ont défilé dans les rues de Bruxelles samedi après-midi pour protester contre le régime iranien. La manifestation a été organisée à la suite du décès de Mahsa Amini, 22 ans, en Iran, et en solidarité avec les manifestations de masse qui ont lieu dans le pays depuis sa mort.

La manifestation est partie de la place du Trône et a depuis atteint la fin de son parcours, sur la place Schuman. En tête du rassemblement se trouve un groupe important de femmes et l'action a attiré des personnes de tous âges. Celles-ci crient des messages contre le régime iranien, ainsi que des slogans tels que "Mon corps, mon choix" et "Femme, vie, liberté".