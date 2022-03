Deux militaires belges partent pour le front en Ukraine : que pensez-vous de leur choix ?

Virginie, une auditrice de Saint-Gilles, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "La Belgique est le siège de l’Otan, et l’Otan est la principale cause de ces combats en Ukraine. Deux petits Belges qui s’y perdent, ils vont se faire tirer dessus comme des lapins, ça ne va pas aider les Ukrainiens. Je trouve qu’il n’y a aucun intérêt à mettre une tenue militaire belge sur place quand on n’y est pas autorisé et qu’on est déserteur. S’ils survivent, ils devront être jugés. On ne fait pas des idioties comme ça dans un pays en guerre si on veut apporter son soutien."