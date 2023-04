Deux méthodes efficaces pour inciter à devenir écolo : montrer l'exemple ou rétribuer.

C'est en tout cas ce que suggère une récente méta-analyse réalisée par des chercheurs des universités de Cambridge (Angleterre), de Yale (États-Unis) et de Göteborg (Suède). Publiée dans la revue PNAS, la recherche compile les résultats de plus de 400 études portant sur les facteurs qui encouragent les citoyens à adopter des comportements écoresponsables au quotidien. Au total, six types "d'interventions" ont été analysés. Les programmes portaient par exemple sur des actions visant à encourager le recyclage, la mobilité durable ou encore la réalisation d'économies d'électricité.

L'un des constats clés de cette recherche est que les citoyens qui ont pris part à des programmes visant à les sensibiliser à l'écologie ont augmenté leurs comportements pro-environnementaux de sept points de pourcentage en moyenne, comparé à ceux qui n'ont pas pris part à ce genre d'expérience. Ce chiffre peut aller jusqu'à douze points de pourcentage dans certains types d'intervention, notamment en ce qui concerne le recyclage des déchets. Un chiffre plutôt faible mais qui fournit une piste sur les méthodes plus ou moins efficaces de convaincre les citoyens de s'engager.

"Les interventions se sont avérées plus efficaces pour modifier les comportements lorsqu'elles étaient basées sur des comparaisons sociales ou des incitations financières mais moins efficaces lorsqu'elles étaient basées uniquement sur l'éducation ou le retour d'information", notent par exemple les chercheurs.