Deux médailles d’argent pour la Belgique aux mondiaux d’Agility

La Belgique a décroché deux médailles d’argent aux championnats du monde d’agility, disputés cette semaine à Liberec en République tchèque.



L’agility est une discipline encore peu connue mais qui se développe chez nous. On peut comparer l’Agility au saut d’obstacles en équitation mais avec des chiens à la place des chevaux. Les "agilitistes" guident les animaux tout au long d’un parcours jalonné d’obstacles (saut, passerelle, bascule, tunnel) et courent à leurs côtés.



Les Belges se sont illustrés par équipes en catégorie small (auteur au garrot inférieure à 35 cm) et médium (auteur au garrot inférieure à 43 cm).

L’équipe small était composée de Sharon Debruyne & Dino, Aline Tricot & Ozone, Véronique Leers & Moose et Andrea Prezzi & Zoemm. Sixièmes après la première journée, ils ont effectué un nouveau sans faute qui leur a permis de grimper à la deuxième place.



L’équipe medium était composée de Taina Verbesselt & Sep, Veerle Jacobs & Sid, Andrea Prezzi & Finn et Marc Van Beeck & Peejay. Ce quatuor n’a été devancé que par l’Angleterre.



L’année prochaine les mondiaux auront lieu en Belgique au "Sentowerpark", près de Genk.