Deux matches de suspension proposés à Dreyer (Anderlecht), un à Ngoy (Standard) et trois à Ilaimaharitra (Charleroi)

Le Parquet de l’Union belge de football (URBSFA) a proposé deux matches effectifs de suspension au joueur d’Anderlecht Anders Dreyer, un au joueur du Standard Nathan Ngoy et trois au joueur de Charleroi Marco Ilaimaharitra, a communiqué l’URBSFA lundi.

Dreyer a été exclu dimanche lors de la victoire 0-1 d’Anderlecht à Saint-Trond. Peu après avoir offert le but de la victoire à Moussa N’Diaye, le Danois a essuyé ses crampons sur la cheville d’Eric Bocat. Lawrence Visser, l’arbitre de la rencontre, a d’abord donné un carton jaune à Dreyer avant de le renvoyer au vestiaire après une intervention du VAR. Il risque deux matches effectifs de suspension et une amende de 2.000 euros.

Dans le choc wallon entre Charleroi et le Standard, le défenseur liégeois Nathan Ngoy a été exclu à la 87e minute pour avoir privé l’attaquant carolo Oday Dabbagh d’une occasion franche de but. Il risque un match de suspension et une amende de 500 euros. Quelques minutes plus tard, le capitaine des Zèbres Marco Ilaimaharitra a aussi été exclu pour un coup volontaire sur Zinho Vanheusden dans les arrêts de jeu. Sanctionné d’une carte jaune dans un premier temps, Ilaimaharitra a écopé d’une carte rouge après une intervention du VAR. Il risque trois matches de suspension et une amende de 3.000 euros.

Les clubs peuvent faire appel de la décision et comparaîtront mercredi devant le Comité disciplinaire, le cas échéant.