Deux marches Adeps sont organisées ce dimanche 4 décembre

Cour-sur-Heure fait partie de la commune d’Ham-sur-Heure/ Nalinnes dans le Hainaut. C’est un village agricole dont la culture de la betterave sucrière est la culture principale jusqu’à la Première Guerre Mondiale. Les paysages oscillent alors entre champs et bois tout en offrant un léger dénivelé dû à sa position dans la Vallée de l’Eau d’Heure. Des paysages plaisants et des traces des anciens fours à chaux sont visibles lorsqu’on s’y promène. Des itinéraires Adeps de 5, 10, 15 et 20 km sont organisés depuis le village ce dimanche.

Lieu de rendez-vous : Place de l’Indépendance, rue Saint-Jean [6120]

Contact : Marche Saint-Jean Baptiste – Dominique Desart – 0474 504.783