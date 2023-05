"Deux maisons, un chez-soi ?" À Louvain-la-Neuve, une exposition interroge sur le vécu des enfants en garde alternée

Les résultats de l’étude ont été publiés fin 2022, mais le projet des deux sociologues se voulait aussi plus grand public. "L’idée n’est pas de proposer un guide de la garde alternée réussie, mais de donner des idées aux familles dans cette situation, ainsi que des outils aux professionnels qui les accompagnent et doivent parfois prendre des décisions en matière d’hébergement des enfants", insiste la sociologue. Pour traduire tout cela dans une exposition qui parle au plus grand nombre, l’équipe a fait appel à des étudiants en architecture d’intérieur de la Cambre.

Ils se sont inspirés des témoignages des enfants pour concevoir différentes maquettes. L’une représente la place que prend l’enfant dans chaque pièce de la maison. Une autre, sous la forme d’un manège, évoque la stabilité de certains éléments dans les perpétuels mouvements vécus par l’enfant. "On peut aussi retrouver une maquette de machine à laver qui s’ouvre des deux côtés, qui a donc deux hublots. Elle renvoie aux propos d’un jeune qui nous a expliqué que son rituel, quand il arrive chez un des deux parents, est de mettre ses vêtements dans la machine à laver et de les reprendre le jour du départ", raconte-t-elle.

Traduire les résultats de la recherche dans une expression artistique, c’est une formule de plus en plus régulièrement adoptée à Louvain-la-Neuve. "C’est quelque chose qu’on essaie de pousser de plus en plus au sein de l’université, dans des projets de "recherche-création". Ce sont des projets hybrides, qui associent des artistes à des programmes d’enseignement ou de recherche", confirme Frédéric Blondeau, responsable d’UCLouvain Culture.