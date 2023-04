Deux maisons inhabitables à Uccle après la rupture d'une canalisation d'eau

La commune d'Uccle n'est évidemment pas responsable de la rupture de la conduite, pas plus que des travaux qui ont suivi. Mais Anne Bonillo se plaint d'un certain manque d'efficacité des autorités uccloises. "Je ne sais pas si la commune avait la possibilité légale d'arrêter les travaux, ça ce sont des imbroglios juridiques dont je n'ai pas la maîtrise, mais elle n'a pas fait le nécessaire pour les faire arrêter. Elle a répondu à ma demande d'arrêt des travaux par un arrêté qui me disait "sors de ta maison et sécurise-la en trois jours".

Elle déplore d'avoir été livrée à elle-même et d'avoir dû, seule, trouver un expert et une entreprise pour garantir la stabilité alors que la commune aurait pu se substituer à elle - avec son accord - et prendre des mesures conservatoires, quitte à lui adresser la facture par la suite, les assurances réglant la note à la fin.

"Pas si simple", répond l'échevin ucclois des Travaux publics, l'Ecolo Thibaud Wyngaard. "C'est un dossier extrêmement compliqué, avec des implications juridiques multiples, avec un nombre très important d'acteurs autour de la table (...). Il est important de souligner que nous sommes très conscient du côté de la commune - même si la situation ne nous est pas imputable - que c'est une situation qui est extrêmement pénible pour les riverains et en particulier pour les riverains qui sont directement impactés par la situation. Mais sincèrement, les services communaux sont mobilisés depuis des semaines sur ce dossier et ils ne ménagent vraiment pas leurs efforts pour d'une part, être en contacts très fréquents avec les habitants concernés et d'autre part, pour rechercher des solutions pour assurer la sécurité publique, la sécurité des personnes intéressées, etc.

Reste à espérer que cette situation désagréable prenne rapidement fin et que les assurances assument leurs responsabilités.