Deux maisons déclarées inhabitables à la suite de l'explosion de gaz à Ostende

Deux maisons ont été déclarées inhabitables, à la suite de l'explosion de gaz survenue jeudi dans le centre d'Ostende, a expliqué le bourgmestre Bart Tommelein (Open Vld) lors d'une conférence de presse vendredi. L'une des maisons - celle où s'est produite l'explosion - sera démolie.

Les résidents, autres que ceux des deux habitations déclarées inhabitables, seront autorisés à réintégrer leurs maisons. Le bourgmestre a également fait remarquer qu'il n'y a pas encore d'accès à l'eau potable pour le moment et on ne sait pas encore quand le raccordement au gaz sera rétabli.

Une canalisation haute pression a été heurtée jeudi matin au cours des travaux effectués à l'angle de la Christinastraat et de l'Ooststraat où a eu lieu l'explosion un peu plus tard. Police et pompiers étaient d'ailleurs sur place au moment de l'accident vers 11h35. Trois personnes ont été grièvement blessées, notamment un pompier et un policier. Une vingtaine de bâtiments ont aussi été sérieusement endommagés.

La police et le parquet tentent toujours de faire la clarté sur les circonstances de l'incident.