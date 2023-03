Deux magnifiques frappes, un autobut un peu ridicule : Sivasspor et la Fiorentina régalent en Conference League

La Fiorentina s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Conference League en venant à bout de Sivasspor (1-4). Après s’être imposée 1-0 sur sa pelouse lors du match aller, la Viola a déroulé sur la pelouse des Turcs.

Pourtant le match avait bien début pour Sivasspor qui a ouvert la marque sur une magnifique frappe lointaine d’Erdogan Yesilyurt. Un très beau but suivi d’une célébration un peu manquée. Le premier buteur de la rencontre a voulu glisser sur ses genoux mais le terrain était un peu trop sec et a provoqué la chute du Turc.

La Fiorentina s’est ensuite réveillée et a repris l’avantage suite à des buts de Cabral et Milenkovic. Sivasspor a facilité la fin de rencontre de la Fiore en inscrivant un but contre son camp du malheureux Goutas qui a trompé Vural à la 78e en voulant donner la balle en retrait à son gardien d’une tête complètement manquée. Trois minutes plus tard, Arslan était exclu pour un mauvais geste et la rencontre était terminée.

Castrovilli en a profité pour faire 1-4 d'une magnifique frappe enroulée hors rectangle pour sceller le score de la rencontre à la 89e et valider définitivement la qualification de la Fiorentina pour les quarts de finale de la Conference League.