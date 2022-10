Deux lucarnes et une boulette, grosse 1re mi-temps entre le FC Bâle et Vilnius

Le FC Bâle et Zalgiris Vilnius ont partagé l’enjeu lors de la 5e journée de Conference League 2-2. Si le score a été fixé en 2e mi-temps, c’est surtout lors de la première période qu’on a été régalé avec deux superbes frappes, mais aussi une boulette de gardien.

Le FC Bâle pensait avoir fait le plus dur en menant 2-0 après 18 minutes de jeu face à Zalgiris Vilnius. Si le but de Zeqiri est beau à voir, que dire de celui de Diouf dès la 2e minute de jeu. Sans se poser de question, le joueur reprend du gauche et s’en va en pleine lucarne ouvrir le score.

Et puis, Bâle s’est endormi et a commis des erreurs, notamment celle à la 42e lorsque Hitz dégage le ballon sur Oyewusi. Un Oyewusi qui a inscrit un doublé et qui permet à son équipe de prendre un bon point et de continuer à croire à une qualification malgré la dernière place du groupe H. Bâle est premier.