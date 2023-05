Remco Evenepoel évite le pire après une journée maudite : deux lourdes chutes, un chien égaré et une tension palpable

Ce matin, au départ à Atripalda, la consigne était claire de la part de la formation Soudal Quick-Step. Silence radio pour Remco Evenepoel, coupé de tous les médias. La formation belge pressentait-elle que la journée allait être difficile pour son leader ? Sans doute pas. Sûrement pas, même.

C’est donc sans passer par le point presse mais royalement épaulé par une horde de coéquipiers que Remco Evenepoel s’élance en direction de Salerne. Pluie battante, crachin désagréable, vent omniprésent, les conditions sont capricieuses et prennent un malin plaisir à malmener le peloton.

Pour la formation Quick-Step, la course prend très vite un fâcheux tournant. 20 kilomètres de course à peine et voilà, déjà, deux hommes au sol. Davide Ballerini, fauché par un chien sans laisse qui passait par là, et Remco Evenepoel, emporté par son coéquipier et tombé dans des graviers ornant le bas-côté de la route.

Le Belge est sonné. Reste au sol pendant de longues minutes. A ses côtés, on s’agite. Un à un, les "soldats" Quick-Step décrochent pour venir aux nouvelles. Chahuté, Evenepoel remonte finalement sur son vélo. A ce moment-là, on ne connaît pas encore la gravité de cette 1e chute. Mais Remco ne fait pas appel au médecin. Donc on se dit que ça va. Surtout quand on le voit brandir son pouce à la caméra quelques instants plus tard, pour rassurer les derniers inquiets.