Deux livres de Maryse et Jean-François Charles : Histoire et grivoiserie…

Mais ce n’est jamais gratuit. Et avec China Li, c’est aussi le cas. Ils nous racontent la Chine et ses chaos, de l’empire à Mao, au travers de l’histoire d’une jeune fille pauvre adoptée par un maître de la mafia chinoise, Zhang, un eunuque… On a vu Li, dans les deux tomes précédents, évoluer, découvrir les arts, pratiquer la photo, vivre à Paris… On la retrouve ici en Chine, pendant la longue marche de Mao… Une femme dans les méandres de la grande histoire, celle de la Chine, qui passionne les auteurs… Une passion qui leur fait dépasser, toujours, la simple anecdote.