Deux Liégeois vont faire le tour de la Baltique en bagnole, pour une bonne cause !

Nicolas Léonard et Benoit Lefebvre sont deux entrepreneurs liégeois passionnés de sport et d’aventure. Ils ont décidé de se lancer ensemble dans le défi du Baltic Sea Circle Winter, le tour de la Baltique en 16 jours, sur 7.500km dans 10 pays différents.

Cet équipage Belgian Icebreaker partira ce samedi 18 février de Hambourg en Allemagne sans savoir par où ils devront exactement passer ensuite.

Le parcours ne leur sera communiqué que quelques heures avant le départ ; mais ce qui est déjà certain c’est que les autoroutes et les GPS sont interdits par le règlement.

Pendant ces 16 jours de courses, l’équipage sera livré à lui-même ; sans aucune assistance, il faudra pouvoir remédier à tout problème mécanique ou logistique. L’Audi 100 de 27 ans d’âge sera donc chargée comme un mulet avec pneus à clous, chaînes et matériel de réparation. La débrouille sera à tous les étages car l’équipage, qui est le seul wallon au départ, devra aussi improviser les logements et autres repas.

Pour la bonne cause !

Les 2 amis de toujours ne se lancent pas dans l’aventure que pour leur simple plaisir, par leur challenge, c’est une noble cause qu’ils défendent : l’association Les Yeux Qui Parlent qui vient en aide aux personnes atteintes de handicap moteur ; asbl crée par les proches de Lionel, ce père de famille liégeois de 35 ans, atteint depuis 2018 de la maladie de Charcot et qui ne peut plus s’exprimer que grâce à ses yeux.

Le but de Nicolas et Benoit est bien sûr de faire parler de cette association mais également de lui amener des fonds via des formes de sponsoring très sympas. C’est ainsi que parmi les retours promis aux généreux donateurs du team Belgian Iebreaker : Un tour en Audi 100 pilotée uniquement par Nicolas. On tient à la vie de nos sponsors ; 1 kg de frites pour ne pas faillir à notre réputation ; 1 kg de neige fondue ; ou encore : La promesse de plaider votre cause auprès du Père Noël si on le voit.

