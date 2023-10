Deux jours de fermeture sur la E411 des échangeurs de Corroy-le-grand et de Louvain-la-Neuve

Ces travaux permettent le remplacement des couches supérieurs du revêtements des voies d’arrêt d’urgence et de droite entre Nil-Saint-Vincent et Louvrange, uniquement en direction de Bruxelles, soit sur environ 8 kilomètres. Pour rappel, la vitesse est limitée à 70 km/h et 3 voies sont maintenue durant les heures de pointe du matin.