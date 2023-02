Deux jours à la recherche de la loutre dans la vallée de la Semois

Pour les scientifiques, ces recherches sont très importantes à plusieurs niveaux. "Si on trouve une épreinte de loutre, cela permettra de la localiser plus précisément. On pourra plus cibler nos actions de restauration de l’environnement. Et puis aussi, on estime la population totale sur les 210 kilomètres de Semois entre 5 à 10 individus. On craint une forte consanguinité. Si on trouve des excréments, on pourra analyser l’ADN et déterminer si la population est en bonne santé ou pas".