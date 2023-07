Deux jeux Zelda rejoignent l’abonnement Nintendo Switch Online

Si vous êtes abonnés au service Nintendo Switch Online, vous pouvez profiter dès à présent de deux jeux Zelda, sortis en 2001.

Les jeux en question, The Legend of Zelda: Oracle of Ages et The Legend of Zelda: Oracle of Ages, ne sont clairement pas aussi populaires que d’autres épisodes de la franchise. Mais à leur décharge, ils sont sortis un an après Majora’s Mask et un an avant Ocarina of Time. Autant dire qu’il était quasiment impossible de séduire les joueurs, quand on se retrouve coincés entre deux titres cultes de la série The Legend of Zelda.

Qu’à cela ne tienne, cette arrivée sur Nintendo Switch Online est une jolie occasion de (re)découvrir ces titres sortis à l’époque sur Game Boy Color, et développés non pas en interne, mais par Capcom.

The Legend of Zelda: Oracle of Ages et The Legend of Zelda: Oracle of Ages marquent également l’arrivée de Hidemaro Fujibayashi, qui a réalisé ces deux jeux avant de prendre la tête, des années plus tard, de deux "petits épisodes" dont vous avez peut-être entendu parler : Breath of the Wild et Tears of the Kingdom (oui, rien que ça !).

Enfin, rappelons que les deux jeux proposent chacun une aventure unique mais complémentaire. Comme l’explique Nintendo, "en terminant l'un des jeux, vous gagnez un mot de passe qui vous permet d'accéder au second. Avec ce mot de passe, votre personnage conservera le nom que vous lui avez donné au début de la première aventure. Il débute aussi avec plus d'objets que lors de la première quête, et vous bénéficiez de petites apparitions sympa de certains des personnages que vous avez rencontrés dans la première aventure. À la fin de la deuxième aventure, vous devrez faire face à un boss supplémentaire que vous n'auriez pas rencontré si vous n'aviez pas déjà terminé la première."