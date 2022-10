Deux jeux Mario Party rejoignent l’abonnement Nintendo Switch Online

L’abonnement Nintendo Switch Online accueillera deux titres classiques dès le mois prochain.

Et pas n’importe lesquels, à l’approche des fêtes de fin d’année, car il s’agit de Mario Party et Mario Party 2, sortis respectivement en 1999 et 2000 sur Nintendo 64. Depuis, la franchise a connu de nombreuses suites, sur Game Cube, Wii, et plus récemment sur Switch avec Super Mario Party et Mario Party Superstars. Si on compte les cinq déclinaisons sur portables, Mario Party c’est donc pas moins de dix-sept épisodes. Soit trois titres de plus que Mario Kart.

Les deux jeux seront disponibles dès le 2 novembre prochain, mais seront réservés, comme tous les titres N64 et Mega Drive, aux abonnés Switch Online + Pack Additionnel, soit la formule la plus coûteuse de l’abonnement (39,99 euros par an).

Récemment, Nintendo a ajouté des titres comme Earthworm Jim, The Legend of Zelda : Majora’s Mask ou encore Mario Golf 64.