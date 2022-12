Deux jeunes kinés sillonnent la Wallonie pour aider les agriculteurs en "mauvaise posture"

Au sein de leur exploitation agricole, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à développer des projets de diversification (production de yaourt, de fromage, vente directe de fruits et légumes, etc.). Dans ce cadre, ils mettent en place des ateliers de transformation, espaces de rangement et comptoirs en tous genres. Mais, faute d’outils et de connaissances suffisants, l’ergonomie passe souvent au second plan, au préjudice de leur santé.

Nombreux sont ceux qui développent ainsi des troubles musculosquelettiques, ce qui a poussé deux étudiants en kinésithérapie à la HELHa à y consacrer leur mémoire de fin d’études.

Concrètement, Camille et Jocelyn sillonnent la Wallonie pour partager leur expertise à des agricultrices et agriculteurs qui ont choisi de transformer leurs propres produits. Les deux kinés en fin d'études observent le processus de transformation du produit dans son ensemble et portent une attention tout particulière à la posture de l’agriculteur. Ce dernier se voit, à la sortie, prodiguer des conseils personnalisés et adaptés à leurs moyens financiers.

Ces conseils peuvent être pratiques (position de la main, du dos…) ou consister en des propositions d’aménagements plus ou moins importants pour améliorer l’ergonomie des postes de travail (table ajustable, chariot avec fond à ressort…).

Démonstration à la ferme de Raz Buzée, où l’agricultrice Anne-Sophie Blaimont transforme son lait en yaourts, fromages et glaces.