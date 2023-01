Deux jeunes Iraniens réfugiés à Bruxelles risquent l’expulsion : la secrétaire d'État à l’Asile et la Migration justifie la décision prise

Ils ont eu peur et ont fui le pays. Malgré leurs tentatives de rassembler le plus de documents possibles pour prouver que leur vie est en danger, un avis négatif a été rendu pour leur demande d’asile le 14 décembre dernier. "Le retour en Iran est égal à la mort, comme ce qui est arrivé à plein d’autres jeunes comme nous en Iran", disent-ils. Le vol de ce lundi les amènera en Turquie, qui pourrait décider de les renvoyer en Iran.

Pour Ali Amerian, juriste, c’est la responsabilité de la Belgique qui est en jeu : "Je m’adresse directement aux membres du gouvernement : on a deux Iraniens qui sont ici. On annonce des exécutions et des pendaisons de manière systémique et systématique pour le moment. Donc dès lors que ces deux gamins ont participé aux manifestations, je pense qu’on ne peut pas se permettre de les laisser repartir".