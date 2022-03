Deux jeunes grièvement blessés après une agression au couteau à Mons

Que s’est-il passé exactement hier soir au grand large à Mons. Deux jeunes ont en tout cas été grièvement blessés suite à des coups de couteau. Selon la police, des jeunes s’étaient rassemblés près du grand large pour faire la fête.

Un homme les aurait accostés avant de partir, et de revenir… Armé d’un couteau.

Un jeune homme et une jeune femme ont été très sérieusement blessés (au cou et au dos). Ils sont actuellement à l’hôpital, mais pas en état d’être entendus par les enquêteurs. Leurs jours pourraient être en danger.

Le suspect, lui, a été interpellé, mais on ignore tout de son identité et de ses motivations. Il semble qu’il "en voulait" à un des jeunes de la bande. Il a été arrêté et sera entendu par les enquêteurs dans la journée.