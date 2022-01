Deux jeunes de 11 ans soupçonnés d’avoir incendié l’école d’Houtain-Saint-Siméon à Oupeye

Les jeunes ont mis le feu à de l’isolant mural en utilisant des bombes de déodorant et un briquet, ce qui a provoqué un effet lance-flammes.

Les dégâts sont considérables : il n’y a plus d’électricité, plus de chauffage. Il va falloir nettoyer et aérer les locaux en raison des dégagements de fumées.

Selon la police de la zone Basse-Meuse qui les a auditionnés, les enfants n’auraient pas mesuré les conséquences de leur acte, c’est un "jeu" qui a très mal tourné, pas une vengeance à l’égard de leur ancienne école.

Quoi qu’il en soit, l’école communale d’Houtain-Saint-Siméon est fortement sinistrée et inoccupable.

Les 170 enfants de maternelle et primaire vont être accueillis dans un autre établissement scolaire de la commune (à Haccourt), le temps de réparer les dégâts. Cela prendra plusieurs semaines