Deux Irano-Britanniques retenus en Iran depuis des années retrouvent la liberté

Tous deux sont apparus détendus, souriant et saluant brièvement les caméras avant de se diriger vers l’intérieur.

Les images les montrent dans le cockpit en train de discuter avec les pilotes de leur avion, avant qu’ils ne débarquent et traversent le tarmac jusqu’au bâtiment principal de l’aéroport, où leurs familles les attendaient.

"Ravi que Nazanin et Anoosheh aient atterri en toute sécurité au Royaume-Uni et soient réunis avec leurs familles et leurs proches", a tweeté la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss. "Bienvenue à la maison".

S’adressant au Parlement plus tard mercredi, Mme Truss a déclaré : "Les agonies endurées par Nazanin, Anoosheh, Morad et leurs familles ne doivent plus jamais se reproduire".

C’est "un grand soulagement […] qu’elle revienne à la maison", a déclaré à l’AFP son mari Richard Ratcliffe, qui se battait depuis des années pour sa libération et avait mené deux grèves de la faim pour attirer l’attention sur son sort.

"Nous pouvons recommencer à être une famille normale", a-t-il ajouté devant son domicile londonien, leur fille à ses côtés.

Le cas de Nazanin Zaghari-Ratcliffe avait vivement ému au Royaume-Uni.