Deux Hyundai sur le podium, un "très bon résultat" malgré "trop de petits problèmes inacceptables à ce niveau"

Ott Tanak, leader avant la Power Stage du Rallye de Croatie, a vu la victoire lui filer sous le nez lors des derniers kilomètres du premier véritable rallye "asphalte" de la saison. Malgré son choix de pneus gagnant, le pilote estonien n'a pas réussi à contenir les assauts de Kalle Rovanpera, intouchable lorsqu'il décide de tout donner au volant de sa Toyota.

Du côté de chez Hyundai Motorsport, si on n'a pas réussi à aller conquérir une première victoire cette saison, on peut se réjouir de placer deux voitures sur le podium, puisque Thierry Neuville a réussi à aller chercher la troisième place après un week-end parsemé d'embûches.

"Nous sommes évidemment contents du résultat, a résumé Julien Moncet, le directeur d'équipe adjoint de la formation sud-coréenne, au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Croatie. Deuxième et troisième, c'est un très bon résultat pour le team et pour les pilotes. Quand on voit où en était au Monte-Carlo... On s'est amélioré en Suède avec un premier podium, maintenant deux équipages sur le podium, ça fait du bien ! Cela montre qu'on s'améliore course après course. Mais c'est vrai que ce final a un petit goût amer, pour moi comme pour, j'imagine, le reste de l'équipe, parce qu'on y a vraiment cru jusqu'au dernier mètre. On a fait un choix osé, mais basé sur les excellentes informations de notre météo, il nous manquait peu de choses, mais ce sera pour la prochaine !"

"Pour le reste, on a vécu un week-end très compliqué, avec des petits problèmes techniques et beaucoup de pénalités, a repris le chef d'équipe français. Cela n'a pas été simple, surtout pour Thierry. Il nous a fait des frayeurs, jusqu'au dernier moment ! L'autre point négatif, c'est aussi la voiture d'Oliver Solberg, son erreur nous coûte la moitié d'une voiture, il va falloir travailler pour la remettre en état pour le prochain rallye. La fiabilité, c'est le point clé. Les problèmes sont de plus en plus petits, mais il y en a toujours de trop. Cela a pénalisé Thierry plusieurs fois, ce n'est pas acceptable à ce niveau. Ce sont des petits détails sur lesquels on n'a pas eu le temps de travailler, mais on va y arriver. On ne veut plus les voir."