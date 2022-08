Deux hommes très influents étaient-ils en couple gay secrètement sur le Titanic ?

Au retour, ils prendront le Titanic et commanderont deux cabines séparées. Francis profitera d'une escale en Irlande pour envoyer une lettre à un ami et lui parler d'un navire luxueux dans lequel il y avait "un certain nombre de femmes américaines odieuses et ostentatoires". Dernière nouvelle des deux hommes avant la catastrophe qui continue de fasciner 110 ans plus tard.

Aux USA, le journal The Post titrera sur Butt, l'assistant du président avec qui il s'entendait si bien : " AUCUNE NOUVELLE DU MAJ. BUTT OU DE CLARENCE MOORE ", Clarence Moore étant un autre Washingtonien célèbre de l'époque.

Le corps de Francis Millet a été retrouvé plus tard; mais celui d'Archibald Butt restera introuvable. Lors d'un service commémoratif organisé à Washington pour Archibald, le président Taft était censé témoigner mais, submergé par l'émotion, il n'a pas pu parler.