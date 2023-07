Deux hiboux sauvés de la Pyramid stage de Glastonbury après le concert de Guns N' Roses ont été baptisés Axl et Slash

Deux jeunes hiboux ont récemment été sauvés après avoir été trouvés sous la Pyramid stage de Glastonbury.

Les deux oiseaux auraient été abandonnés par leurs parents et trouvés à peu près au moment du concert de Guns N' Roses, le 24 juin, le samedi soir du festival.

L’un des hiboux, baptisé Axl en hommage au leader du groupe, a été trouvé sous les marches de la scène, tandis que le second, nommé Slash, comme le guitariste, a été retrouvé le lendemain, caché sous la scène elle-même.

Les poussins Axl et Slash, qui sont considérés comme des frères et sœurs, ont été amenés au RSCPA West Hatch Wildlife Centre à Taunton, puis rapidement emmenés dans les installations de Secret World Wildlife Rescue (SWWR).

À la suite de l’extraction, l’équipe de sauvetage des animaux a fait part de ses inquiétudes quant à la sécurité des petits hiboux, soulignant l’impact possible de l’exposition à de la musique forte.

David Plant, responsable de la collecte de fonds au SWWR, explique que les hiboux ont dû être "terrifiés après avoir enduré près de deux jours entiers de musique forte".

"Lorsque les Guns N' Roses jouaient "Welcome To The Jungle", je suis sûr qu’ils ne se rendaient pas compte à quel point ils étaient proches des animaux sauvages", déclare-t-il.

"Il s’agit probablement du cas de perturbation le plus inhabituel dont nous ayons eu connaissance cette année, mais cela montre à quel point il est important de vérifier la présence d’animaux sauvages dans son environnement avant toute activité."

"Il semble que les parents aient malheureusement abandonné leur nid une fois que les préparatifs du festival ont commencé, il est donc difficile de dire combien de temps les oisillons sont restés seuls", ajoute David Plant, avant d’encourager les gens à rester à l’affût des nids.

Heureusement, les frères et sœurs hiboux sont en bonne santé au sanctuaire SWWR et "heureux" d’être réunis !