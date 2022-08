"Deux heures dans la voiture et on n'a pas bougé d'un pouce" : de gros soucis à la sortie des parkings du festival de Ronquières

Comment y remédier ? On attend la réponse des organisateurs sur le chaos au parking mais il faut rappeler que des navettes gratuites sont organisées depuis et vers les gares de la Louvière-Sud, Braine-le-Comte et Nivelles., de 11h à 1h 30 du matin.

Le compte Mobilité – Ronquières festival publie régulièrement les horaires de passage de ces navettes.