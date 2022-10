Deux héroïnes belges de la Grande Guerre : Gabrielle Petit et Edith Cavell

C’est à Swardeston, dans le Norfolk, en Angleterre, que naît Edith Cavell, le 4 décembre 1865. Diplômée institutrice en 1884, elle arrive à Bruxelles six ans plus tard pour travailler en qualité de nourrice pour la famille François, avenue Louise, pendant cinq ans. Rentrée dans son village natal pour soigner son père, le révérend Frederick Cavell (1824-1910), en 1896, elle entreprend la formation d’infirmière au Royal London Hospital avant de travailler dans plusieurs implantations hospitalières.

En 1907, Edith revient à Bruxelles où le Docteur Antoine Depage lui demande d’organiser et de prendre la direction de son " École Belge d’Infirmières Diplômées ", installée à l’Institut Berkendael, à Ixelles. En 1914, l’école déménagera à Uccle. Le 1er août, jour de la déclaration de guerre de l’Allemagne à la Russie, Edith est à Norwich, chez sa mère. Elle sait qu’elle va être utile et, le 3 août, elle est de retour à Bruxelles, avec ses élèves infirmières, elle ne tardera pas à signer les blessés alliés et allemands à la clinique du Docteur Depage.