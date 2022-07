Deux gros ratés avant la délivrance : Fabio Silva et Benito Raman ont fait peur à Felice Mazzu

Anderlecht s’est imposé face à Ostende 2-0, mais les Mauves se sont fait peur, notamment en fin de rencontre lorsque Benito Raman et Fabio Silva ont loupé chacun l’immanquable. Heureusement, le Portugais prêté par Wolverhampton s’est rattrapé et a marqué le 2e but, son premier en championnat.

Benito Raman et Fabio Silva n’étaient pas titulaires lors du premier match de championnat où Anderlecht affrontait Ostende. Montés en cours de jeu, les deux joueurs se sont donnés sur le front de l’attaque mauve pour faire trembler les filets.

Si c’est Fabio Silva qui s’en est le mieux sorti avec un but à la 88e, les deux joueurs ont eu chacun une énorme opportunité pour alourdir le score. Et les deux attaquants se sont loupés.

Heureusement pour eux, Anderlecht s’est finalement imposé 2-0 pour le premier match de Felice Mazzu. Nul doute qu’ils vont travailler la finition cette semaine afin de préparer au mieux le déplacement au Cercle de Bruges.