Deux générateurs récupérés dans un bâtiment bruxellois vont être envoyés en Ukraine pour alimenter deux sites stratégiques

Alors que l’Ukraine réclame à l’Europe l’envoi de chars lourds, ce sont deux générateurs que s’apprête à leur envoyer le Lions Club de Belgique.

Des générateurs de grande puissance récupérés dans un bâtiment du quartier européen en rénovation. Ils doivent aider les Ukrainiens à alimenter deux sites stratégiques à Kharkiv : un grand hôpital et une usine à gaz. L’idée étant de pallier les défaillances de l’infrastructure énergétique locale en cas de bombardements russes.

Des pièces exceptionnelles et en parfait état

Mais avant de les faire fonctionner là-bas, il faut d’abord les démonter, et il faut donc procéder par étapes : "Ce dimanche, on déconnecte et on déplace les pièces légères. Mardi, on déplace les pièces plus lourdes, autrement dit les deux gros moteurs", explique Eric Benoit, président des Lions.

Et pour sortir ces deux gros moteurs, il a fallu abattre une partie du mur du sous-sol qui donne dans le parking du bâtiment. Des travaux lourds non dénués d’intérêt puisqu’il s’agit de pièces exceptionnelles qui ne sont habituellement pas livrées à la société civile : "Il s’agit ici de générateurs qui n’ont fonctionné que pendant 75 heures, donc ils sont en parfait état !", détaille Marcel Daniëls, porte-parole du Lions Club de Belgique.

"Ce sont des générateurs de 500 kW qui sont normalement installés pour des appartements ou des maisons. Donc, c’est assez exceptionnel. Même le maire de Kharkiv a indiqué que c’était la première fois qu’ils avaient du matériel de cette envergure", précise-t-il.

"Ce sont des générateurs qui ont une certaine valeur sur le marché. Certains appareils, comme ceux-là, sont mis en vente à 60.000 – 70.000 euros pièce ! Sans compter tout ce qui adjacent : les armoires, etc.", surenchérit Eric Benoit.

Une solidarité rendue possible grâce au réseautage

Ces générateurs, ils les ont reçus de la société de démolition qui s’occupe de la rénovation du bâtiment, AMBICO. Ensuite, c’est grâce à son système de réseautage que Lions Club a trouvé des professionnels pour les démonter et les remonter en Ukraine, ainsi que des gens pour s’occuper du transport et le sécuriser.

Le convoi, qui devrait prendre la route mardi prochain, sera également rempli de marchandises de première nécessité.