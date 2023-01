Deux fois plus de visiteurs au salon Batimoi : "Au vu de nos factures d’énergie, il faut trouver des solutions"

Depuis ce vendredi se tient le salon Batimoi rassemblant au Wex de Marche-en-Famenne les spécialistes de la construction et de la rénovation. Et le moins que l’on puisse écrire est qu’il a débuté sur les chapeaux de roues. "Ce vendredi, deux fois plus de personnes se sont présentées au salon par rapport à l’an dernier. Après les années Covid, on sent une reprise. Mais c’est surtout la crise énergétique qui amène les visiteurs à pousser les portes du salon", confie Stéphanie Van Lint, directrice du salon.

Et il ne faut pas déambuler bien longtemps pour se rendre compte que cela discute économie à tous les étages. D’abord sur les toits. "On n’a pas le choix. La crise frappe le portefeuille donc il faut trouver des solutions. Si on peut investir dans des panneaux photovoltaïques pour réduire l’impact du prix de l’énergie, il faut faire le pas. Mais ce n’est pas simple à comprendre. La technologie évolue toujours plus vite", confie Louise venue de Ciney avec son mari.