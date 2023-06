Deux finales, deux blessures : Kevin De Bruyne maudit en Ligue des Champions

Kevin De Bruyne a disputé la deuxième finale de Ligue des Champions de sa carrière. Et pour la deuxième fois, il a été contraint de quitter le terrain en raison d’une blessure.



Face à Chelsea il y a deux ans, il avait terminé avec une pommette fracturée et avait quitté la pelouse après 60 minutes. Cette fois, c’est son physique qui a lâché lors du duel entre City et l'Inter.



Un banal replacement, un sprint un peu appuyé et l'arrière de la cuisse qui s'est tendu. De Bruyne comprend tout de suite. Il reste prostré, assis sur la pelouse. Après cette "alerte", KDB a bien essayé de continuer. Mais il a rapidement dû se rendre à l’évidence. Touché à la cuisse, il a cédé sa place à la 35e minute à Phil Foden. La mort dans l'âme.



Le maestro de City n’a pas eu le temps de peser sur la rencontre. Il a adressé une passe dont il a le secret pour placer Haaland en position de tir. Il a aussi décoché une frappe à distance. Le visage encore rougit par les efforts, les yeux humidifiés par la déception, le Diable rouge a pris place sur le banc avec ses équipiers. Sonné, dépité et désormais impuissant.



Il espérait plus, beaucoup plus de ce match qui pouvait couronner sa carrière.